Erdoğan faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında faiz hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 22:34
Erdoğan faiz kararını açıkladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  partisinin TBMM'deki grup toplantısında ''Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" ifadelerini kullanmıştı. 

TEKRARLADI

Erdoğan, bugün katıldığı TRT ortak yayınında da faiz hakkında konuştu. 

Ekonomi 3. çeyrekte de büyüdü" diyen Erdoğan, "Faizi düşürmek suretiyle biz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümeyi sağlayacağız" dedi. 

"Faiz sebep, enflasyon neticedir" sözlerini tekrarlayan Erdoğan, "Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" 



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