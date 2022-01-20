Merkez Bankası'nın kararına CHP'den ilk yanıt: 'Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı. Merkezin kararına CHP'li milletvekilleri ilk tepkiyi verdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 14:25
Merkez Bankası'nın kararına CHP'den ilk yanıt: 'Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama...'
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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te tuttu. Merkez Bankası'nın söz konusu kararına, CHP milletvekilleri Alpay Antmen,  Burhanettin Bulut ve Aykut Erdoğdu Twitter üzerinden yanıt verdi.

Antmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama vatandaşın soğuktan ve açlıktan gözündeki fer gitti!" dedi. CHP'li vekil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Sözde dolar düşüyor, faizler sabit kalıyor ama gıda ürünlerine, akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza gelen zam rekor kırıyor! Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama vatandaşın soğuktan ve açlıktan gözündeki fer gitti!"

Burhanettin Bulut ise, "Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Sabit olunca nass olmuyor mu?" dedi.

Erdoğdu paylaşımında, "Hani yeni modele geçmiştik?" sorusuna yer verdi.

İşte o paylaşımlar:

 




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