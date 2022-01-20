Merkez Bankası'nın kararına CHP'den ilk yanıt: 'Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama...'

20 Ocak 2022 Perşembe, 14:25

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te tuttu. Merkez Bankası'nın söz konusu kararına, CHP milletvekilleri Alpay Antmen, Burhanettin Bulut ve Aykut Erdoğdu Twitter üzerinden yanıt verdi.

Antmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama vatandaşın soğuktan ve açlıktan gözündeki fer gitti!" dedi. CHP'li vekil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Sözde dolar düşüyor, faizler sabit kalıyor ama gıda ürünlerine, akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza gelen zam rekor kırıyor! Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama vatandaşın soğuktan ve açlıktan gözündeki fer gitti!"

Burhanettin Bulut ise, "Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu. Sabit olunca nass olmuyor mu?" dedi.

Erdoğdu paylaşımında, "Hani yeni modele geçmiştik?" sorusuna yer verdi.

İşte o paylaşımlar:

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.

Sabit olunca nass olmuyor mu? — Burhanettin Bulut (@eczburhan) January 20, 2022

Hani faiz enflasyonun sebebiydi?

Hani ortada Nas vardı?

Hani faiz lobisi vardı?

Hani yeni modele geçmiştik?

…

…

… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) January 20, 2022

Merkez Bankası, politika faizini %14'te sabit tuttu. Sözde dolar düşüyor, faizler sabit kalıyor ama gıda ürünlerine, akaryakıta, elektriğe ve doğalgaza gelen zam rekor kırıyor! Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor ama vatandaşın soğuktan ve açlıktan gözündeki fer gitti! #TCMB #faiz — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) January 20, 2022







