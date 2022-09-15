Merkezi yönetim bütçe dengesi Ağustos'ta 3,6 milyar TL fazla verdi

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:11

Merkezi yönetim bütçe dengesi Ağustos'ta 3,6 milyar TL, faiz dışı dengesi ise 26,2 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 302,3 milyar TL, bütçe gelirleri 305,9 milyar TL ve bütçe fazlası 3,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 279,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 26,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon TL fazla vermiştir" ifadesi yer aldı.

FAİZ HARCAMALARI 22 MİLYAR 647 MİLYON TL OLDU



Merkezi yönetim bütçesinde 2021 yılı Ağustos ayında 54 milyar 494 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ağustos ayında 26 milyar 233 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 302 milyar 343 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Faiz harcamaları 22 milyar 647 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 279 milyar 696 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:



"2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 302 milyar 343 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 105 milyar 703 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 10,7 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 203,9 oranında artarak 279 milyar 696 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 11,2 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 305 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 271 milyar 858 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 29 milyar 464 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 146 milyar 539 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 108,8 oranında artarak 305 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 13,3 iken 2022 yılında yüzde 12 olmuştur.

2022 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,3 oranında artarak 271 milyar 858 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 14,2 iken 2022 yılında yüzde 12,4 olmuştur."