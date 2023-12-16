Mermer bloklarda uyuşturucu sevkiyatı: 5 gözaltı
Afyonkarahisar'da, ebatlandırılmış mermer blokların içine özel hazırlanmış kalıplarla yerleştirilen 1 milyon 212 bin captagon hap ile 37 kilogram toz captagon ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar merkezinde 3 TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında TIR'ları durdurdu. Paletlerde mermer blok taşıdığı gözlenen TIR'lar, eğitimli narkotik köpeği Zeyna ile arandı.
Zeyna'nın tepki vermesi üzerine paletler indirilip ebatlandırılmış mermerler kırıldı. Mermerlerin içine özel kalıplar halinde saklanmış 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile 37 kilogram toz captagon ele geçirildi.
5 GÖZALTI
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla TIR'lardaki A.M., H.İ.Ü., O.K., F.T. ile S.K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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