Mermer bloklarda uyuşturucu sevkiyatı: 5 gözaltı

Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:44

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:44

Afyonkarahisar merkezinde 3 TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında TIR'ları durdurdu. Paletlerde mermer blok taşıdığı gözlenen TIR'lar, eğitimli narkotik köpeği Zeyna ile arandı.

Zeyna'nın tepki vermesi üzerine paletler indirilip ebatlandırılmış mermerler kırıldı. Mermerlerin içine özel kalıplar halinde saklanmış 1 milyon 212 bin adet captagon hap ile 37 kilogram toz captagon ele geçirildi.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla TIR'lardaki A.M., H.İ.Ü., O.K., F.T. ile S.K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.