Muğla’da iş cinayeti: Başına mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen 24 yaşındaki Ozan Durmuş, hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü.
Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Bu kavgayı görmüştük
- Erdoğan eylemlerden 'rahatsız' oldu
- Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
- Dilan Polat'ın eşine tepkisi gündem oldu
- Çocuğa işkence edip öldüren erkek hakkında karar!