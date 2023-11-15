Muğla’da iş cinayeti: Başına mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çalıştığı mermer fabrikasında makineyle kesim yaparken başına mermer blok düşen 24 yaşındaki Ozan Durmuş, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:19
Muğla’da iş cinayeti: Başına mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Menteşe'nin Paşapınarı Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Ozan Durmuş, çalıştığı fabrikada katrak makinesi ile kesim yaptığı sırada başına mermer blok düştü. 

Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. 

Sağlık ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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