Mermer ocağında kepçe devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Burdur'da kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki mermer ocağında kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, operatör yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki mermer ocağında bir kepçe, bakım yapıldığı sırada devrildi.
Devrilen kepçenin altında kalan bakım servisi görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi. Kepçeden atlayan operatör Arif Ö. (20) ise yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin araştırma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- 'Sinan Ateş davasında neler gördüm'
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- En mesafeli burçlar hangileridir?