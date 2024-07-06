Mermer ocağında kepçe devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 18:27
Mermer ocağında kepçe devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Burdur'un Karamanlı ilçesindeki mermer ocağında kepçenin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, operatör yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki mermer ocağında bir kepçe, bakım yapıldığı sırada devrildi.

Devrilen kepçenin altında kalan bakım servisi görevlisi Hasan Mavi (28) yaşamını yitirdi. Kepçeden atlayan operatör Arif Ö. (20) ise yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazaya ilişkin araştırma başlattı.


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