Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:05

MERNİS, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nin kısaltmasıdır. Bu sistem sayesinde vatandaşların nüfus kayıtları, kimlik bilgileri, ikamet adresleri ve diğer işlemleri elektronik ortamda yürütülmektedir Peki, MERNİS adresi nedir? MERNİS adresi nereden, nasıl değişir? Boş konuta adresi bildirimi nasıl yapılır?

MERNİS NEDİR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kağıt ortamında bulunan nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan bilişim teknolojileri ve ortak veritabanı işlemciliği açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ve temel projesidir.

MERNİS ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

MERNİS adresi, vatandaşların resmi ikametgah adresini ifade eder. Bu adres, nüfus cüzdanlarında yer alır ve MERNİS sisteminde kayıtlıdır.

E-devlet üzerinden online olarak "Adres Değişikliği Bildirimi" hizmeti kullanılabilir. Bu hizmet için e-devlet şifresi, mobil imza veya elektronik imza gereklidir. Bildirim, 20 gün içinde yapılmalıdır.

İlçe nüfus müdürlüklerine giderek "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)" işlemi ile adres değişikliği bildirimi yapılabilir. Bu yöntemde, taşındığınız adreste oturan bir kişinin yanınızda olması ve size ait bir kimlik belgesinin bulunması gerekmektedir. Bildirim, 10 gün içinde yapılmalıdır.

BOŞ KONUTA ADRES BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yapılan incelemede, işlem anında, bildirime konu olan adreste kayıtlı kişi bulunmadığı tespit edilirse, o adres ‘‘boş adres’’ olarak tanımlanmaktadır. Boş adrese adres bildiriminde herhangi bir belge talep edilmez ve ilgilinin bildirimi yeterlidir. Genel kural budur.

Ancak, sık karşılaşılan bir durum olmamakla beraber, bildirime konu adresin sistemde “inşaat” olarak tanımlı olması gibi, adresteki konuta/binaya ilişkin özel durumlar söz konusu ise nüfus müdürlükleri bilgi ve belge isteyebilirler. İşlemlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılabilmesi için gerekmediği sürece kırtasiyeciliğe girmemeye özen gösteriyoruz.

e-Devlet Kapısından, “Adres Değişikliği Bildirimi (Boş Konuta)” hizmetini kullanarak elektronik imza, mobil imza veya SMS ile doğrulama yöntemlerinden biriyle işleminizi yapabilirsiniz.

Nüfus personeli tarafından özellikle incelenmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlar varsa, mağduriyet yaşanmaması bakımından e-Devlet sizi ilçe nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir.