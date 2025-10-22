Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘çamaşır kafe’ hizmeti ile öğrencilerin günlük hayatını kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak için birçok hizmet sunduklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Başak Göktal Bayraktar, “Çamaşır Kafe hizmeti, gençlere sağladığımız kolaylıklardan birisi. Bu hizmetimizden duyulan memnuniyet oldukça yüksek. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 200 üniversite öğrencisi bu hizmetten yararlandı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu hizmetler sayesinde, Mersin’in öğrenci dostu şehirler sıralamasında ikinci sırada yer aldığını söyleyen Bayraktar, “Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Öğrencilerimizden geri bildirimler de olumlu. Kafe konseptiyle tasarlanan Çamaşır Kafe; öğrencilerin çamaşırlarını yıkamanın yanında, vakit geçirebildiği ve sosyalleşebildiği bir alan olarak öne çıkmaktadır” diye konuştu.

MERSİN’DE ÖĞRENCİ OLMAK ÇOK DAHA KOLAY

Mersin’in, ihtiyaç duyulan her alanda öğrenci dostu bir şehir olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi İlksen Köroğlu, “Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri sayesinde, bu kentte öğrenci olarak yaşamak çok daha kolay. Tercih döneminde başka şehirleri hiç düşünmedim. Mersin Üniversitesi’ni seçmemin en büyük nedenlerinden biri de bu” dedi.

Özellikle yurttaki çamaşırhanelerde yaşanan yoğunluktan dolayı Büyükşehir Çamaşır Kafe’nin büyük kolaylık sağladığını dile getiren Köroğlu, “Çamaşır Kafe yurda çok yakın ve yürüyerek 5 dakikada ulaşabiliyorum. Ücretsiz olmasının yanı sıra, deterjan ve yumuşatıcı gibi malzemeler de Büyükşehir tarafından temin edildiği için ayrıca bir masrafım olmuyor. Arkadaşlarımla birlikte geldiğimde hem çamaşırlarımızı yıkıyor hem de sosyalleşebiliyoruz. Kafe gibi bir alanın olması çok keyifli. Burada kendimi rahat hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım desteklerinden ve Mahalle Mutfağı’ndan da yararlandığını anlatan Köroğlu, “En çok ulaşımdan memnunum. Öğrenci abonman kartımız sayesinde sadece 7 TL’ye istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Mahalle Mutfağı’ndan da sıkça faydalanıyorum. 35 TL gibi uygun bir fiyata doyurucu yemekler yiyebiliyoruz. Bu da bizim için çok değerli” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Arda Erdoğmuş ise “Çamaşır Kafe’de çamaşırlarımızı ücretsiz yıkayabiliyoruz. Bunlar bizim için büyük kolaylıklar. Mersin’de okumak bizim için bir şans. İyi ki bu şehri tercih etmişiz. Öğrenci dostu bir kent olduğunu gerçekten hissedebiliyoruz” dedi.