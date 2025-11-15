Mersin’de 16 yaşındaki öğrenci, asansör çalışmasında yaşamını yitirdi: Alperen için protesto

Mersin Anamur’da mesleki eğitim merkezleri (MESEM) öğrencisi 16 yaşındaki Alperen Uygun, Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapılan protokol kapsamında bir asansör firmasında çalışıyordu.
Uygun, bir inşaatın asansör çalışmaları sırasında üçüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Eğitim-Sen Mersin Şubesi, Alperen’in iş cinayetine kurban gitmesindeki ihmaller zincirinin açığa çıkarılması için konunun takipçisi olacağını vurguladı ve MESEM’lerin kapatılması çağrısında bulundu.
Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Çocuklarımızın yeri şantiyeler, fabrikalar, tarlalar değil, okul sıralarıdır” dedi.