Mersin’de 16 yaşındaki öğrenci, asansör çalışmasında yaşamını yitirdi: Alperen için protesto

15.11.2025 04:00:00
Abidin Yağmur
Mersin Anamur’da 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Alperen Uygun, bir inşaatın asansör çalışmaları sırasında üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Eğitim-Sen Mersin Şubesi, iş cinayetinin sorumlularının hesap vermesi gerektiğini vurguladi.

Mersin Anamur’da mesleki eğitim merkezleri (MESEM) öğrencisi 16 yaşındaki Alperen Uygun, Milli Eğitim Bakanlığı’yla yapılan protokol kapsamında bir asansör firmasında çalışıyordu.

Uygun, bir inşaatın asansör çalışmaları sırasında üçüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi, Alperen’in iş cinayetine kurban gitmesindeki ihmaller zincirinin açığa çıkarılması için konunun takipçisi olacağını vurguladı ve MESEM’lerin kapatılması çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Çocuklarımızın yeri şantiyeler, fabrikalar, tarlalar değil, okul sıralarıdır” dedi. 

