Mersin'de erkek dehşeti... Önce kabloyla boğmak istedi, ardından defalarca bıçakladı!

Akşemsettin Mahallesi'nde 4 Mart tarihinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Nurşen Ü. (19), bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu. İddiaya göre, ev bakma bahanesiyle kadını ıssız ara sokaklara yönlendiren S.Y., bir anda beyaz bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.’yü arkadan boğmaya çalıştı. Kablodan kurtulmak için büyük bir mücadele veren Nurşen Ü., saldırganın bu kez bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

İfadesinde yer alan bilgilere göre; karın bölgesinden, göbek deliğinden, sol bileğinden, sağ kasığından ve sırtından toplamda 10 bıçak darbesi alan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, yaralı kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı; ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki yurttaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurşen Ü., burada gördüğü 5 günlük tedavinin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan ve hayati tehlikeyi atlatan kadın, taburcu olur olmaz polise giderek saldırgandan şikâyetçi oldu.

Nurşen Ü., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadede, şahsın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "S.Y. hakkında davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması ve adli sürecin takibi sürüyor.