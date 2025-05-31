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Mersin'de kaportacıda oksijen tüpü patladı: 3’ü çocuk 5 işçi yaralandı

Mersin'de kaportacıda oksijen tüpü patladı: 3’ü çocuk 5 işçi yaralandı

31.05.2025 09:41:00
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AA
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Mersin'de kaportacıda oksijen tüpü patladı: 3’ü çocuk 5 işçi yaralandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir kaporta atölyesinde oksijen tüpü patladı, 3'ü çocuk 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.


 Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 3’ü çocuk 5 işçi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde A.Ö'ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan yaralıların Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.


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