Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü acı olay... Traktör uçuruma yuvarlandı: 10 yaşındaki Mert Can hayatını kaybetti

27.05.2026 10:36:00
DHA
Mersin'in Silifke ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki Mert Can Koçak (10) hayatını kaybetti, aracı kullanan babası Yılmaz Koçak yaralandı.
Seyranlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde Yılmaz Koçak’ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma yuvarlandı.

Sürücü Yılmaz Koçak ile yanındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MERT CAN KURTARILAMADI

Ekipler, Mert Can Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan babası Yılmaz Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mert Can Koçak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

