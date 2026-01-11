Mersin'de sağlık emekçisine mesai dayatması: Emekçiyi, köle olarak düşünen zihniyetin sonucu

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde; anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, ameliyat hemşiresi ve destek personelinin mesai saatlerinin "12.00-20.00" olacak şekilde düzenlenerek sağlık emekçisine mesai dayatması yapıldığı ileri sürüldü. Mesai dayatmasına gerekçe olarak; uzayan ve acil ameliyatların planlı bir şekilde yürütülmesi, ameliyathane kapasitesinin etkin kullanılması ve hizmette aksama yaşanmaması gösterildi.

'EMEĞİ VE ONURU YOK SAYAN BİR ANGARYA'

Mersin'deki sağlık emekçisine mesai dayatması iddialarına ilişkin gazetemiz Cumhuriyet'e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, "Bu hukuku, emeği ve insan onurunu yok sayan bir angaryadır. Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu hiçe sayılarak; çalışma saatleri masa başında, tek imzayla ve emekçilerin görüşlerini hiçe sayarak değiştirilemez" dedi

'HAK GASPINA UĞRAMAKTADIR'

Söz konusu dayatmanın; 24 yıllık siyasi iktidarın sağlıkta dönüşüm programı adı altında sağlık hizmetlerini ticari bir faaliyet gören, sağlık emekçilerini köle olarak görüp her istediğini yapabileceğini düşünen bir zihniyetin sonucu olduğunun altını çizen Uğur, "İktidar sahipleri yönetememelerinin faturasını sağlık çalışanlarına kesmektedir. Yıllardır bilinçli bir şekilde yeterli personel istihdam edilmemekte, kendi beceriksizliklerinin bedeli olan kadro açığı sağlık emekçilerine baskı ile kapatılmak istenmektedir. Sağlık hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında nöbet düzeni ile hizmet verilmektedir ve ameliyathanelerde nöbet tutan sağlık çalışanları zaten bulunmaktadır. Hal böyle iken sağlık emekçileri; mesai kaydırmalarına, belirsiz çalışma saatlerine, “hizmet aksamasın” bahanesiyle hak gaspına uğramaktadır. Sağlık emekçilerine danışılmadan tamamen keyfi bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Sendikamız Genel Sağlık-İş gerekli hukuki girişimleri başlatmış ve konunun takipçisi olacaktır" ifadelerini kullandı.