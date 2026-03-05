Mersin'de tarihi eser kaçakçığı operasyonu: 6 kişi tutuklandı!

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile KOM Başkanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Yurt içinden temin edilen tarihi eserleri usulsüz yollarla yurt dışına çıkarmaya hazırlanan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 516 tarihi eser ile 2 dedektör ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.