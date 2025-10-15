Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'deki faciada bir acı haber daha: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mersin'deki faciada bir acı haber daha: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

15.10.2025 09:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mersin'deki faciada bir acı haber daha: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Kaza, 7 Ekim sabahı ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

Kazada 3’ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu’nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi. Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi’nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman (66) da olaydan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 GÜN SONRA BİR ACI HABER DAHA

Öte yandan, kazadan 8 gün sonra bir acı haber daha geldi. 8 gündür Erdemli Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren 50 yaşındaki Hakan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan 19 yaşındaki sürücü Cemal K. ise dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Mersin #işçi servisi #tarım işçisi

İlgili Haberler

Şüpheli kadın ölümlerindeki artış cinayetleri geçti: Derinleşen tehdit
Şüpheli kadın ölümlerindeki artış cinayetleri geçti: Derinleşen tehdit Kadın dernekleri, cinayetlerin üzerlerinin örtülerek “şüpheli ölüm” gibi gösterildiğine, olayların etkin bir şekilde soruşturulmadığına, delillerin yeterince toplanmadığını” dikkat çekti.
Temmuz’da iş cinayetleri arttı: 204 işçi yaşamını yitirdi, 9’u çocuktu!
Temmuz’da iş cinayetleri arttı: 204 işçi yaşamını yitirdi, 9’u çocuktu! Türkiye, Temmuz ayında bir kez daha iş cinayetleri gerçeğiyle sarsıldı. Yangın işçilerinden inşaat işçilerine, çocuk işçilerden göçmen emekçilere kadar en az 204 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk yedi ayında ise bu sayı en az 1165’e ulaştı.
Rıfat Nalbantoğlu'ndan iş cinayetleri ilişkin araştırma önergesi: 'Her üç, dört saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız'
Rıfat Nalbantoğlu'ndan iş cinayetleri ilişkin araştırma önergesi: 'Her üç, dört saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız' CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, her yıl iki bin civarında ölüme neden olan iş kazalarına ilişkin Meclis araştırma önergesi verdi. Nalbantoğlu, "Her üç, dört saatte bir işçi ölüyor, sanki savaştayız" dedi.