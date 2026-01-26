Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'deki ölümün ardından DEM'den 'sağduyu' çağrısı

Mersin'deki ölümün ardından DEM'den 'sağduyu' çağrısı

26.01.2026 11:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mersin'deki ölümün ardından DEM'den 'sağduyu' çağrısı

DEM Parti, dün Mersin'de protesto sonrası bir kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin "sağduyu" çağrısı yaptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Suriye'de yaşanan olayları protesto eylemi sırasında, evinin bahçesine giren grupla tartışan H.K.'nin (53) tabancayla çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu, karşı binanın balkonunda vücuduna kurşun isabet eden Suriye uyruklu Baran Abdi (24), hayatını kaybetti.

Abdi'nin ölümüne yol açan H.K. gözaltına alınırken DEM Parti olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 

"Rojava’ya yönelik saldırıları protesto edenlere uygulanan kolluk şiddeti ile iktidar yetkilileri ve ana akım medya tarafından kullanılan dil, provokasyonları da beraberinde getiriyor.  

Son olarak, Mersin’in Tarsus ilçesinde demokratik protesto hakkını kullanan yurttaşlara yönelik açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan Kobanili Baran Abdi yaşamını yitirmiştir. 2014 yılında IŞİD çetelerinin saldırıları nedeniyle henüz 10 yaşındayken yaşadığı coğrafyayı terk etmek zorunda kalan Baran Abdi’ye rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Başta siyasetçiler ve ana akım medya olmak üzere herkes şiddeti teşvik eden açıklama ve değerlendirmelerden uzak durmalıdır. 

DEM Parti olarak, provokasyon ve kışkırtmalara karşı tüm kesimleri sağduyuyla hareket etmeye çağırıyoruz."

İlgili Konular: #tarsus #Dem Parti

İlgili Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: 'Kırılma derinlerde ve giderek büyüyor'
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: 'Kırılma derinlerde ve giderek büyüyor' DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye’de yaşanan gelişmeler, Türk bayrağına yönelik saldırı ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Türkiye’nin Suriye politikasını eleştiren Bakırhan, “Kürtlerin acısının Türklerin zaferi olarak sunulduğu bir zeminde nasıl bir kardeşlik kurulabilir?” diye sordu.
Dem Parti’nin eyleminde rastgele ateş açıldı! Mersin Valiliği’nden Tarsus’taki cinayete ilişkin açıklama!
Dem Parti’nin eyleminde rastgele ateş açıldı! Mersin Valiliği’nden Tarsus’taki cinayete ilişkin açıklama! Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen izinsiz gösterinin ardından yaşanan olayda, havaya ateş açılan ateş sonucu bir binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu 24 yaşındaki B.A’ya mermi isabet ettiğini, B.A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Havaya ateş eden kişi ve oğlunun silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
DEM Parti'den Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki
DEM Parti'den Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, “silahlı terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla yargılandığı “Kent Uzlaşısı” davasında, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.