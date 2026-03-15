Mersin Emniyeti'nde yangın alarmı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hizmet binasının en üst katında yer alan asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden binadaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede söndürüldü.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından ek hizmet binasına gelen Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'dan yangın ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Toros konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, küçük çaplı yangının erken müdahale sayesinde büyümeden engellendiğini belirtti.

BİNA TAMAMEN BOŞALTILDI

Binanın tedbir amacıyla tamamen boşaltıldığını kaydeden Vali Toros, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Ekipler tarafından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.