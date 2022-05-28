Mersin limanı tartışmasına ilişkin Johan Van Daele Cumhuriyet'e konuştu: 'Yasaları çiğnemeyiz'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

Mersin Limanı’nın öyküsü, Roma İmparatorluğu döneminde ahşap iskelelerle başladı. 1954 yılında, Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketi tarafından başlatılan inşaat 1962 yılında tamamlandıktan sonra çağdaş ve korunaklı duruma geldi. 45 yıl süreyle devlet tarafından işletilip, 2007’de özelleştirilerek 36 yıllığına özel sektöre devredildi.

Son zamanlarda Mersin Limanı’nın genişletilme projesi, kentte tartışma konusu oldu. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP-Mersin International Port) Genel Müdürü Johan Van Daele, Cumhuriyet’e konuştu. Söz konusu projenin Mersin Limanı için bir zorunluluk olduğunu belirten Daele, sorularımızı yanıtladı.

Mersin Limanı Genişletme Projesi neden tartışma konusu?

Gemiler günden güne büyüyerek gelişiyor. Eskiden iki gemiyle taşınan yük, bugün tek gemiyle sevk edilebiliyor. Dolayısıyla limanlar da rıhtımlarını, yükleme-indirme alanlarını büyütmek zorunda. Eğer buna ayak uydurmazsak, önceden Mersin’e gelen gemiler başka ülke limanlarını kullanacaklar. Şirket olarak bizi bir kenara koyun ama Mersin de ve elbette Türkiye de bu işten zarar görecek.

Mendireğin 380 metre uzatılmasıyla sorun çözülecek mi?

Büyük ölçüde çözülecek ama işte ilk sorunuzun yanıtı da bunun içinde yatıyor. Projeye sıcak bakmayanlar, batımızda uzanan Atatürk Parkı’nın zarar göreceğini ya da cazibesini kaybedeceğini öne sürüyorlar.

Zarar görmeyecek mi?

Efendim, MIP, işletme hakkı devir sözleşmesiyle şirkete devredilen alan dışına taşarak genişleyemez ki. Ayrıca Atatürk Parkı, Milli Emlak’a ait. Yasaları çiğnememiz söz konusu olamaz.

Projeye estetik kaygılar nedeniyle karşı çıkanlar da var.

Şimdi bakınız, burası asırlardır liman alanı. Yani liman olduğu için Mersin var. Ayrıca kentin batısına doğru 1 milim bile ilerlememiz, az önce de söylediğim gibi zaten yasal olarak imkânsız. Deniz trafiği de kara trafiği de tamamen doğuda. Bir liman, kendisine tahsis edilen alanda çağa ayak uydurmazsa, balıkçı barınağından ne farkı kalır? Biz 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı ek iş olanağından söz ediyoruz. Mendireği uzatmaya bugün başlasak yirmi ay sonra tamamlamayı da taahhüt ettik. Liman giriş kapıları Serbest Bölge tarafından otobana direkt bağlanınca, limana gelen TIR’lardan kaynaklı trafik de ortadan kalkmış olacak.