Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda yine kokain

16 Nisan 2022 Cumartesi, 13:13

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Süleyman Soylu, "Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadelerini kullandı.



