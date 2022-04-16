Soylu duyurdu: Mersin Limanı'nda yine kokain
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 258 kilo kokain ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mersin Limanı'nda konteynera gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
"Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Süleyman Soylu, "Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- AVM'yi birbirine kattılar: Ünlü mağazada olay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Testlerden geçireceğiz'
- Kaçak çay operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
- AKP'li Başkan'dan AKP'liye tehdit
- Suudi Prens'ten Elon Musk'a Twitter vetosu!
- 'Kapora dolandırıcılığı'na operasyon
- Fırtına facia yarattı: 167 kişi öldü
- 200’ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu
- 'Aramızda duvar vardı; yıkılması lazımdı...'
- İsmet İnönü Sanat Merkezi yenileniyor
- Cumhuriyet Savcısı Günaydın hayatını kaybetti