Mersin Limanı'na muz yüklü konteynerlerle gelen kokainle ilgili dava: 4 kişi tahliye edildi
Mersin’de, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 6 sanık, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan 4'ü tahliye edildi.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan, muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. (57), oğulları H.İ.Ş. (33) ile farklı soruşturmada tutuklanan ve dosyası birleştirilen B.Ş., firma temsilcisi M.S. (47), çalışanlar R.S. (28) ve E.Ş. (53) hakkında ‘uyuşturucu ithal etme’ suçundan 45'er yıldan 67'şer yıl 6'şar aya kadar hapis istenilen iddianame, Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Davanın 3'üncü duruşması, Mersin 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar N.Ş., B.Ş., H.İ.Ş., M.S., R.S. ve E.Ş. ile taraf avukatlar katıldı. Duruşmada dinlenen tanıkların tümü, uyuşturucu konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi. Sanıklar ise haklarındaki iddiaları reddederek, tutuksuz yargılanma talep etti.
Mahkeme heyeti, muz ithalatı yapan şirket sahiplerinden N.Ş. ile oğlu B.Ş.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, E.Ş., H.İ.Ş., L.S. ve R.S.’nin ise yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerine hükmedildi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
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