İktidara, Mersin Limanı'nda yakalanan kokain eleştirisi
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Limanı'nda yakalanan kokain nedeniyle iktidarı eleştirerek, "Türkiye limanlarını uyuşturucu ticaretine peşkeş çekmekten vazgeçin" dedi.
Malta’dan Mersin’e gelen gemide 108 milyon Euro değerinde 800 kilogram kokain yakalandı.
Mersin’in uyuşturucunun adresi olmasına tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bu uyuşturucunun yakalanmasaydı Türkiye’ye gireceğine dikkat çekerek, "Malta'da Mersin'e gelen gemide 108 milyon Euro değerinde 800 kilo kokain ele geçirildi. Kolombiya'da yüklenen gemi eğer Malta'da yakalanmasa Mersin Limanı'na gelecekti" dedi.
"TÜRKİYE LİMANLARINI UYUŞTURUCU TİCARETİNE PEŞKEŞ ÇEKMEKTEN VAZGEÇİN"
Mersin Limanı'nın uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldiğini kaydeden Gökçel şunları söyledi:
- Mersin Limanı son zamanlarda uyuşturucu ticaretinin merkezi haline dönüştü. Oysa biz Mersin'i bir turizm, ticaret, tarım ve liman kenti olarak biliyoruz. Ama maalesef uyuşturucu ile anılan bir kent haline geldi. Mersin Limanı dünyaya uyuşturucu dağıtımının yapıldığı bir merkeze de dönüştü.
- Buradan sorumluları uyarıyorum; yakalanan bu uyuşturucunun hangi şirketlere geldiği belli, şirketlere bakıyoruz ya akraba şirketleri ya da ilişkileri mevcut. Buradan bürokratlara ve emniyet güçlerine sesleniyorum; siz görevinizi yerine getirmediğinizde Mersin uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geliyor. Biz buradan hem AKP iktidarını hem de bürokratları uyarıyoruz, Mersin’i uyuşturucu ticareti haline gelen bir kent anılmaktan, Türkiye limanlarını uyuşturucu ticaretine peşkeş çekmekten vazgeçin.
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