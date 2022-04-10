İktidara, Mersin Limanı'nda yakalanan kokain eleştirisi

10 Nisan 2022 Pazar, 13:51

Malta’dan Mersin’e gelen gemide 108 milyon Euro değerinde 800 kilogram kokain yakalandı.

Mersin’in uyuşturucunun adresi olmasına tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bu uyuşturucunun yakalanmasaydı Türkiye’ye gireceğine dikkat çekerek, "Malta'da Mersin'e gelen gemide 108 milyon Euro değerinde 800 kilo kokain ele geçirildi. Kolombiya'da yüklenen gemi eğer Malta'da yakalanmasa Mersin Limanı'na gelecekti" dedi.

"TÜRKİYE LİMANLARINI UYUŞTURUCU TİCARETİNE PEŞKEŞ ÇEKMEKTEN VAZGEÇİN"

Mersin Limanı'nın uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldiğini kaydeden Gökçel şunları söyledi: