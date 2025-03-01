Mersin merkezli 2 ilde tefecilik operasyonu!

Yayınlanma: 01.03.2025 - 12:50

Güncelleme: 01.03.2025 - 12:50

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince tefecilik suçuna karşı teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Çalışma kapsamında 47 müştekiyle birlikte 250 milyon TL haksız kazanç tespiti üzerine Mersin, Tarsus ve Adana’da eş zamanlı operasyona düzenlendi.

Dron destekli operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş, 2 tabanca ve çok miktarda mühimmatları, çek defterleri, tapu senetleri, ile 101 bin TL para ele geçirildi.

Ayrıca 36 araç ile 6 taşınmazın devrini üzerlerine aldıkları tespit edilip, tedbir süreci devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 25’i çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 şüpheli savcılık ve emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı