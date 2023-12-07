Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.
Özel Harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen ekipler, 17 şahsı gözaltına aldı. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Bu tarihte emekli olanlar yüksek maaş alacak!
- Eski milli futbolcu ve eşine öldüresiye darp!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'