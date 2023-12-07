Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:30
Abone Ol google-news

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen ekipler, 17 şahsı gözaltına aldı. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Mersin dolandırıcılık

İlgili Haberler

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Son Dakika... 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-7 operasyonunda bin 264 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika... 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek-7 operasyonunda bin 264 şüpheli gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler