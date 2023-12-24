Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24.12.2023 - 10:41
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtan ve internet sitelerine koydukları sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Mersin, İstanbul ve Bitlis'teki ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 4 cep telefonu, 3 banka kartı, 4 SIM kart ve harici bellek incelemeye alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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