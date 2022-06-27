Mersin merkezli 'hırsızlık' operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın sonunda; Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonu kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin, Niğde ve Karaman'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU
Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerin 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların işlemleri sürüyor.
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