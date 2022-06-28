Mersin merkezli 'kaçak sigara' ve 'tütün' operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde, kaçak sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürdüğü belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:52
Mersin merkezli 'kaçak sigara' ve 'tütün' operasyonu: 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin ile Şırnak'ta kaçak sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürenlere yönelik operasyon düzenledi. Şırnak ve Mersin'de belirlenen 14 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.Ç., M.Ş., M.Ş., İ.N., V.A., A.A.H. ve Z.M. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEMEYE EL KONULDU

1'i yurt dışında 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca farklı markalarda 2 bin 711 paket gümrük kaçağı sigara, 1720 içi doldurulmuş makaron sigara ve 22 paket gümrük kaçağı çaya el koyuldu. Soruşturma sürüyor.


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