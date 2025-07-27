Mersin Valiliği: 'Silifke'deki orman yangını kontrol altına alındı, 2 orman işçimizin tedavisi hastanede sürüyor'

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Silifke'deki ilçesi Çadırlı Kocapınar mevkisinde 26 Temmuz 2025 gecesi 01.50’de başlayan ve saat 02.00 itibarıyla müdahale edilen orman yangınının, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucunda bu sabah saat 09.00 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangına 4 yangın söndürme uçağı, 8 helikopter, 190 kara aracı ve 594 personel ile etkin bir şekilde müdahale edilmiştir. Yangının soğutma çalışmaları sahada titizlikle devam etmektedir.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Olayda dumandan etkilenme ve düşme nedeniyle 21 vatandaşımız ve görevli personelimiz hastaneye sevk edilmiştir. Bunlardan 19’u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 orman işçimizin tedavisi hastanede devam etmektedir. Yangından etkilenen bölgelerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm yangın söndürme ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla en içten teşekkürlerimizi sunarız."