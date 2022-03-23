Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanları bir araya geldi

23 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) tarafından düzenlenen “Çukurova İçin Ortak Gelecek” konulu panele katılarak Adana ile Mersin’in bölgesel kalkınma vizyonunu konuştu.

Karalar, Adana ve Mersin’in gerilere düşen kentler olmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek “Elbette bunun terse dönmesiyle ilgili belediye başkanları olarak ciddi gayretler gösteriyoruz. Vahap Bey ile Adana ve Mersin’in ortak yararına yapılacak her şeyin hem arkasında oluruz hem destekçisi oluruz. Her iki kent için enerjimizi harcamaya da hazırız” dedi. Seçer de Mersin ve Adana’daki göçmen nüfusa değinerek “İki kentin bir gerçek nüfusu bir de yerli nüfusu var. Adana 2.3 milyon nüfusa göre merkezi bütçeden kesilen paylardan para alıyor. Ama hizmet götürmekle sorumlu olduğu nüfus 2.7 milyon minimum. Aynı şekilde Mersin de öyle. Biz Türkiye’de Suriye krizinden sonra nüfus anlamında etkilenen 5., 6. sırada illeriz. Bu bir kere çok önemli. Geleceğimizi de kurgularken önümüze koymamız gereken bir konu” dedi.

"ADALETLİ DAVRANILSIN"

Türkiye’deki siyasal gerginliğin kimseye fayda getiremeyeceğini vurgulayan Seçer, “Ben belediye başkanıyım, ben bundan ciddi zarar görüyorum. Vazgeçtik destekten, bizim adalet beklentimiz var. Adaletli davranılsın” diye konuştu.