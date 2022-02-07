CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dinlediği yurttaş: 'Bayat ekmek aldım, taze ekmek alamıyorum'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dinlediği yurttaş, “Bayat ekmek aldım, taze ekmek alamıyorum. 4 kişiyiz” dedi. Elindeki 50 lirayı gösteren yurttaş, “Bugün bununla geçineceğim. Çocuk bugün bana bunu verdi, anne al harca. Bayat ekmek aldım 8 tane, 10 lira vereceğim. Olmuyor, geçinemiyoruz. Odunum yok, kömürüm yok. Gidip sırtımda toplayıp getiriyorum” dedi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’in Toroslar İlçesi’nde esnafın ve yurttaşın derdini dinledi. Başarır, Toroslar Çavuşlu Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Soysal ve Çukurova Mahalle Muhtarları İlkay Küçükcan’ı da ziyaret etti.
'BAYAT EKMEK' İSYANI
Başarır’ın market ziyareti sırasında derdini dinlediği bir yurttaş, şunları söyledi:
“Bayat ekmek aldım, taze ekmek alamıyorum. 4 kişiyiz. Bugün bununla geçineceğim (elindeki 50 lirayı göstererek). Çocuk bugün bana bunu verdi, anne al harca. Bayat ekmek aldım 8 tane 10 lira vereceğim. Olmuyor, geçinemiyoruz. Odunum yok, kömürüm yok. Gidip sırtımda toplayıp getiriyorum.”
Bir demir doğrama esnafı ise Başarır’a; “Çok zam geldi, 35 liraydı şu an 75 lira, kilosu. Nasıl alacaksın, nasıl yapacaksın. Şu kapının maliyeti 800 TL idi, şu anda 2 bin 500 TL. Şimdi 2 milyara (2 bine) kapı taktırabilir misin? Ne yiyeceksin, ne içeceksin?” dedi.
"İNSANLAR YİYEMEZ HALE GELDİ”
Kedi, köpek mamaları satan esnaf ise “Geçen seneye göre yüzde 100 zam arttı” diye konuştu. Bir kuruyemişçi ise, “Eskiden ‘çerez parası’ vardı. Şimdi çerez parası, ciddi rakamlara tekabül etmeye başladı. İnsanlar yiyemez hale geldi” dedi. Yem satan esnaf ise “Tavuk yemi, 65-70 liraya alıyorduk şimdi çuvalı 300 lirayı geçti” dedi.
Başarır, pırasayı tane ile alan bir yurttaşa, “Sana bir şey söyleyeceğim, ben de buranın çocuğuyum, hiç sebzenin bu kadar pahalı olabileceğini düşündün mü” diye sordu. Yurttaş ise “Düşünmezdik. Ama ne yapacağız? Hiç geçinemiyoruz” yanıtını verdi.
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