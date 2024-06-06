Mersin'de 11 yaşındaki kız çocuğunun acı ölümü: Serinlemek için girdiği derede boğuldu
Mersin’de 11 yaşındaki kız çocuğu arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Bozon Mahallesi’nde 11 yaşındaki Emine Ç., arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için mahallenin yakınındaki dereye girdi.
Kız çocuğu bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolunca arkadaşları durumu ailelerine, onlarda güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye dalgıç ekipleri, derede yaptıkları aramada kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan küçük kızın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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