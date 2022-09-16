Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, 16 Eylül Cuma günü saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeliğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Akdeniz, 16.93 km. Aydincik (Mersin)
Tarih-Saat : 16.09.2022, 04:56:03 TSİ
Enlem : 35.9750 N
Boylam : 33.3573 E
Derinlik : 15.65 km
Detay : https://t.co/X1Z0O2YVK9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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