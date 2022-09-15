Son Dakika: Elazığ'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 10:44
Son Dakika: Elazığ'da deprem!
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi Küçükova 3.8 büyüklüğünde ve 6.8 km derinliğinde bir deprem gerçekleşti. 


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