Son Dakika: Elazığ'da deprem!

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:44

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi Küçükova 3.8 büyüklüğünde ve 6.8 km derinliğinde bir deprem gerçekleşti.