Son Dakika: Elazığ'da deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi Küçükova 3.8 büyüklüğünde ve 6.8 km derinliğinde bir deprem gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 15, 2022
KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) https://t.co/LZut8iE8uu
15.09.2022, 10:30:02 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 6.8 km#Kandilli
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