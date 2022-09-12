Son Dakika: Antalya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:25
Son Dakika: Antalya'da deprem!
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 

33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.


Antalya deprem Son dakika

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