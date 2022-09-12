Son Dakika: Antalya'da deprem!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 17:25

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.