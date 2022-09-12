Son Dakika: Antalya'da deprem!
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
33 km derinlikte meydana gelen depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 12, 2022
BAYINDIR-KAS (ANTALYA) https://t.co/GHZk4SENwa
12.09.2022, 16:52:27 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 33.2 km#Kandilli
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