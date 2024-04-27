Mersin’de 37 ekiple eş zamanlı asayiş uygulaması

Mersin polisinin eş zamanlı olarak 37 ekiple merkez ilçelerde yaptığı asayiş uygulamasında aranan bir şüpheli yakalandı, 3 iş yerine de çeşitli nedenlerden işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 08:06
Mersin’de 37 ekiple eş zamanlı asayiş uygulaması
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı 37 ekiple Mezitli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olunması, suç ve suç unsurları için caydırıcı önlem ve aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen uygulama 2 saat sürdü. 486 şahsın GBT ve UYAP kaydının sorgulandığı uygulamada dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Polisin denetimlerinde 2 iş yerine mesul müdür bulundurmamaktan, 1 iş yerine ise 3 şahsı kimlik bildirimi ve sigorta girişleri olmadan çalıştırmaktan işlem yapıldı.

Ekiplerin, uygulamalarına devam edeceği belirtildi.


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