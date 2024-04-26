Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den MHP'ye: 'Ülkü Ocakları, Türkü Ocakları diye belediyeye doldurmuşsunuz'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında konuştu. MHP'li bir belediye meclis üyesi ile tartışan Seçer, "Ülkü ocakları diye partinizin elemanlarını doldurmuşsunuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:30
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Yerel seçimde yüzde 59,5 oy ile bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, belediye meclis toplantısında bir MHP'li üye ile tartıştı.

MHP'li üyenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'li belediyelerde işini yapan hiç kimsenin işinden edilmeyeceğine dair sözleri üzerinden Seçer'e seslenmesinin ardından Vahap Seçer'den yanıt geldi. 

"PARTİNİZİN ARKA BAHÇESİ YAPMIŞSINIZ"

2014'te MHP'den seçilen belediye başkanı Burhanettin Kocamaz dönemini de hatırlatan Seçer, şunları söyledi:

"İktidar dönemlerinizi unutmadık. Geçen dönem bu belediyeyi partinizin arka bahçesi yapmışsınız. Ülkü Ocakları, türkü ocakları şu ocaklarının dosya dosya gelen partinizin elemanlarını oraya doldurmuşsunuz. Siz kiminle dans ediyorsunuz?

"OCAĞIN, BUCAĞIN ÜYESİYİM DİYE RACON KESECEKSİN..."

Benim genel başkanıma söz söyleyecek ehliyete sahip değilsiniz. Senin dengin değil. Bizim genel başkanımız işini yapanları kimse işinden etmeyecek diye söz verdi. Salla başı al maaşı ben falanca ocağın, bucağın üyesiyim racon keseceksin yok öyle bir belediye. Eski çamlar bardak oldu. Çalışana iş çok belediyede. Sokaklarımız tertemiz oldu. Orada gerçek emekçiler çalışıyor."


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