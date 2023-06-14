Mersin’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı kararı
Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şahısların asker ve Emniyet'in mahrem imamları olduğu, bazılarının ise bylock kullandığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'
- Özgür Özel: Adayım
- Mahsun Kırmızıgül film davasını kazandı
- 'İşler sarpa sararsa...'
- Bahçeli'den '100 il 1000 ilçe' mesajı
- 'Yeni aşk' iddialarına Arzum Onan'dan açıklama
- Kenan Sofuoğlu'nu da enflasyon vurdu!