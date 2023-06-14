Mersin’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı kararı

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:34
Mersin’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı kararı
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şahısların asker ve Emniyet'in mahrem imamları olduğu, bazılarının ise bylock kullandığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.


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