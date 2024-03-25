Mersin'de 4 katlı yeni bina yan yatmaya başladı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:37

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:37

Akdeniz Mahallesi Muhammet Çavuş Sokak'taki bir inşaat sahasında alınan bilgiye göre, inşaat alanında yapımı tamamlanan 4 katlı bir bina yan yatmaya başladı. Durumun önceki gün fark edilmesi üzerine, iş makinesi ile yan tarafı kazıldı. Ertesi günü bina bu kez diğer tarafa doğru yan yatmaya başladı. Bu kez de diğer taraf iş makinesi ile kazıldı.

Yanında hayatın devam ettiği bir bina olan ve tamamen yan yatma tehlikesi bulunan 4 katlı blok ile ilgili kısa sürede bir çözüm üretilmesi bekleniyor.