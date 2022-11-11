Mersin'de 9 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon

11 Kasım 2022 Cuma, 08:46

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

'BYLOCK' AYRINTISI

Bu kapsamda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, biri "ByLock" kullanıcısı 9 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 150 polis katılıyor. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.