Mersin'de acı olay: Cenazeye giderken hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde aracıyla cenazeye giderken şarampole yuvarlanan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:44
Mersin'de acı olay: Cenazeye giderken hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, kaza Mut ilçesi Kırobası yolu üzeri Bağcağız Mahallesi Kumluk mevkisinde meydana geldi.

Otomobiliyle Çukurbağ Mahallesi’ndeki bir yakınının cenazesine katılmak üzere yola çıkan 69 yaşındaki Arif Ali Fidan, yolda aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Fidan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Arif Ali Fidan’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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