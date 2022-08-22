Rapor ortaya koydu: Günde 1311 çocuk adli olaya karışıyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, son beş yılda “suça sürüklenen çocukların” raporunu hazırladı. Son beş yılda, 2 milyon 393 bin çocuğun adli olaylara karıştığına dikkat çeken İlgezdi, “Yani günde 1311 çocuk, saatte ise 55 çocuk suçun ya faili ya da mağduru olmuş. AKP iktidarının karnesi suçla tanışmış çocukların sayısıyla ortaya çıkıyor. Geleceğimiz yok ediliyor” tepkisini gösterdi.

YÜZDE 17 ARTIŞ YAŞANDI

İlgezdi’nin raporunda özetle şu belirlemeler yer aldı: 2017-2021 arasında, suça sürüklenme nedeni ile 2 milyon 393 bin 325 çocuk güvenlik birimlerine getirildi. Verilere göre ayda 17 bin 780 çocuk suçun mağduru oldu. Çocukların karıştığı olayların yüzde 36.6’sı yaralama, yüzde 27.2’si hırsızlık, yüzde 5.1’i uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4.3’ü tehdit, yüzde 3.8’i ise cinsel suçlar olarak kayıtlara geçti. Suça sürüklenen çocuk sayısında bir önceki yıla göre yüzde 17 artış yaşanmıştır. 2021’de 646 çocuk cinayet işledi. 2 bin 418’i gasp olaylarına karıştı. 48 bin 621’si bir başkasını yaraladı. 36 bin 134’i hırsızlık yaptı. 6 bin 748’i uyuşturucu kullanmak veya satmak, 4 bin 998’i de cinsel suçlara karıştı. Bir diğer dikkat çeken veri ise sahtecilik suçunu işleyen çocuk sayısı 10 bin 710 oldu. Yüzde 54.6 ile çocukların en çok suç işleme yaşının 15-17 yaş grubu olduğu görülüyor.