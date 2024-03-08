Mersin'de adliyeden 2 hükümlü kaçmıştı... Yeni gelişme!

Mersin'de farklı suçtan yargılanacakları duruşma için getirildikleri adliyenin güvenlikli bekleme alanından firar eden 2 hükümlüden birinin yakalandığını bildirildi. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladıkları değerlendirilen 2 şüphelinin de tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 08:55
Mersin'de adliyeden 2 hükümlü kaçmıştı... Yeni gelişme!
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "adliye nezarethanesinden hükümlülerin firar ettiği" yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların duruşmayı beklerken muhafaza edildikleri güvenlikli bekleme salonları bulunmaktadır. Güvenlikli bekleme salonlarında hükümlü ve tutukluların kaçmaması ve güvenliği için ilgili kolluk birimince yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir. 5 Mart'ta başka suçtan yargılamaları olan hükümlüler H.A. ve A.Y., Adalet Sarayı'nda güvenlikli bekleme alanlarında muhafaza edilirlerken görevli jandarma personelinin başka görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etmiştir. Olayın hemen akabinde hükümlü A.Y. yakalanmış, H.A.'nın ise aranmasına devam edilmektedir."

Açıklamada, hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G.'nin "hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.


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