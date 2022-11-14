Mersin'de ağaç kıyımı: Limon bahçesindeki 600 ağacı kökünden kestiler
Mersin'de bir limon bahçesindeki 600 ağaç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kökünden kesildi. Bahçenin sahibi Fatih Yalın, tepkisini "Kim, neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar?" diyerek dile getirdi. .
Olay, 9 Kasım günü sabah saatlerinde Bazön köyünde meydana geldi. Fatih Yalın'a ait 5 dönüm arazi üzerine ekili 7 yaşındaki 600 limon ağacı kökünden testere ile kesildi.
Komşusunun verdiği haber üzerine bahçeye giden Yalın, manzara karşısında şoke olup, jandarmaya haber verdi. Bölgede inceleme yapan jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"600 AĞAÇTAN BİRKAÇ TANE KALMIŞ"
Bahçesine geldiğinde gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Fatih Yalın, "Sabah yan bahçeye gelen komşumuz ağaçların kesili olduğunu fark edince arayıp haber verdi. Hemen bahçeye geldik. 600'den fazla ağacımızın neredeyse hepsi kesilmiş. Birkaç ağaç ayakta kalmış. Görünce dünyalar başıma yıkıldı. Jandarmayı aradık, inceleme yaptılar. Bunu yapan vicdansızların bulunarak, en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
"İLK DEFA PARA KAZANACAKTIM'
Ata yadigarı bahçedeki ağaçlarının kesildiğini anlatan Yalın, "Bu bahçeye çocuğum gibi baktım, ağaçlara her gün ilgi gösterdim. Üzerinde meyve olan ağaçlarım kökünden kesildi. Bu nasıl bir vicdansızlık? Keşke arabama, bana zarar verselerdi de bu ağaçlara kıymasalardı. 7 yaşındaki ağaçlar, meyve verme yaşına gelmişlerdi. İlk defa bu sene para kazanacaktım. Şimdi yeniden ekeceğim, en az 10 yıl geri gittim. Kim, neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçlara kıyar?" diye konuştu.
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