Mersin'de aracıyla kalabalığın arasına dalmıştı... Tutuklama kararı verildi!

Akdeniz ilçesinde kullandığı araçla sokak arasında kavga eden grubun arasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına yol açan sürücü Yusuf E., tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:20
Mersin'de aracıyla kalabalığın arasına dalmıştı... Tutuklama kararı verildi!
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi’nde sokak arasında iki grup arasında kavga çıktı, kavga sırasında 13 AAB 901 plakalı araç kalabalığın arasına hızla girerek 2 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sürdüğü sırada araç sürücü Yusuf E. (23), polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüpheli, ’kasten yaralama’ iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayda yaralanan Doğan İ. ile Mehmet A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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