İstanbul'da kılıç kullanarak kavga eden yabancılar sınır dışı edildi

Küçükçekmece ilçesinde çıkan kavgada kılıç kullanan ve kılıçla dolaşan yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edildiği açıklandı. Gelişmeyi İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu.

AA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:54
İstanbul'da kılıç kullanarak kavga eden yabancılar sınır dışı edildi
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İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de bir kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de geçen gün yabancı iki grup arasında çıkan kavgada, kılıç kullanılmıştı.


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