Mersin'de ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi: Meral Akşener isyan etti

20 Şubat 2022 Pazar, 20:01

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmadığı için geçimini sağlamak üzere seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki İsmail Karahan, intihar ederek yaşamına son verdi.

Karahan'ın yakınları, ekonomik zorluklar nedeniyle kendisinin zor günler geçirdiğini belirtti.

"BÜYÜDÜLER AMA BÜYÜTEMEDİLER"

Acı haberin ardından paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik…” dedi.

Akşener, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Onlar; büyüdüler ama büyütemediler,

Okudular ama okutamadılar,;

Kazandılar ama atanamadılar,

Hak ettiler ama yaşayamadılar…”