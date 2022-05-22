Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu. Ahmet E'nin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Akçakocalı Mahallesi'nde Berdan Barajı'nın geçtiği alanda oltayla balık avlayan 60 yaşındaki Ahmet E, dengesini kaybedip suya düştü.
Barajdan çıkamayan Ahmet E, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Ahmet E'nin cesedine ulaştı.
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