Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu. Ahmet E'nin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA
22 Mayıs 2022 Pazar, 17:20
Mersin'de balık avlarken baraja düşen kişi boğuldu
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Akçakocalı Mahallesi'nde Berdan Barajı'nın geçtiği alanda oltayla balık avlayan 60 yaşındaki Ahmet E, dengesini kaybedip suya düştü.

Barajdan çıkamayan Ahmet E, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, Ahmet E'nin cesedine ulaştı.


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