Mersin'de dehşet: Yolda yürüyen kadınlara motosikletli saldırı
Mersin'de, yolda yürüyen kadınlara motosikletli 2 kişi tarafından cisim atıldı. Cisim, kadınlardan birinin gözüne isabet ederken, şüpheliler kaçtı. Gözünden yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 18 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet üzerindeki 2 kişi, kaldırımda yürüyen 3 kadına bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan kadın, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen kadın, tedavi altına alındı. Hatice Aslan ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.
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