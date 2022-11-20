Mersin'de dehşet: Yolda yürüyen kadınlara motosikletli saldırı

20 Kasım 2022 Pazar, 14:53

Olay, 18 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet üzerindeki 2 kişi, kaldırımda yürüyen 3 kadına bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan kadın, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen kadın, tedavi altına alındı. Hatice Aslan ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.