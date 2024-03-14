Mersin'de denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçeleri sahillerine çok sayıda denizanası ölüsü vurdu.

DHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:27
Mersin'de denizanası istilası: Yüzlercesi kıyıya vurdu
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Mersin'in Erdemli ve Silifke sahillerinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, çok sayıda ölü denizanasının kıyıya vurduğunu gördü.

İhbarla belediye ekipleri ölü denizanalarını toplamak için çalışma başlattı. Bölgede yaşayan Yusuf Taş, "20 yıldır Kızkalesi'nde yaşıyorum. Sabahları sahilde yürüyüş yapıyorum, balık tutuyorum. Sahilde yoğun şekilde denizanası var. Bu durum bizi rahatsız ediyor. Belediye ekipleri, 1 traktöre yakın ölü denizanası götürdüler. Önceki yıllara göre çoğalmışlar. Yetkililer zehirli olduğunu söylüyor, o yüzden dokunmuyoruz" dedi.

"ÖLÜSÜNE BİLE DOKUNULMAMALI"

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise söz konusu denizanalarının zehirli türlerden 'göçmen denizanası' olduğunu ve ölüsüne bile dokunulmaması gerektiğini söyledi. Ayaz, denizanalarıyla beslenen caretta carettaların mart ayı sonunda bölgeye gelmesiyle denizanası popülasyonunun düşeceğini anlattı.


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