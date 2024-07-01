Mersin'de devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Mersin'de M.K. (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özbek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K, M.K, E.D. ile M.A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- Hacda protokol bekleyen general
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Doğukan Çep'ten 'itiraf': 'Azmettiren benim'
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Davaya katılmaları rahatsız etti