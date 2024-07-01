Mersin'de devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:48
Mersin'de devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Mersin'de M.K. (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özbek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K, M.K, E.D. ile M.A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Mersin haberleri Kamyonet haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Burdur-Fethiye karayolunda feci kaza! AKP'li belediye başkanının yeğeni öldü, eşi yaralandı

Burdur-Fethiye karayolunda feci kaza! AKP'li belediye başkanının yeğeni öldü, eşi yaralandı
Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı!

Tekirdağ'da feci kaza: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü motosikletten fırladı!
İstanbul’da 8 yaşındaki Emir Berk’in öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü olduğu belirlendi!

İstanbul’da 8 yaşındaki Emir Berk’in öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü olduğu belirlendi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler