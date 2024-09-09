Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Mersin'de başta sazan sarmalı olmak üzere çeşitli yöntemlerle 20 kişiyi dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:32

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası B.G. ve B.K.'nin dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

2 şüpheli operasyonla gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silah, şarjör, mühimmat, 6 cep telefonu ve 6 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan B.G. ve B.K.'nin telefon incelemeleri sonucunda; sazan sarmalı, sahte ürün ilanı, müstehcen görüşme akabinde şantajla para talep etme, evde paketleme, kaparo yöntemleri ile 20 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

İşlemleri sonrası B.G ve B.K., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Etiketler: #Mersin

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